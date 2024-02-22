В России стабилизировалась эпидситуация по гриппу, ОРВИ и коронавирусу

Эпидемиологическая ситуация по гриппу, коронавирусу и острой респираторной вирусной инфекции (ОРВИ) в России стабилизировалась. К такому выводу пришла глава Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) Анна Попова, чьи слова передает РИА Новости.

«Ситуация стабилизировалась, хотя заболеваемость держится на высоких цифрах», — утверждает она.

Попова призвала россиян заботиться о здоровье и соблюдать меры профилактики: в местах массового скопления людей надевать санитарную маску, мыть руки, лицо и предметы вокруг себя. Таким группам риска, как дети и пенсионеры она посоветовала ограничить большое количество необоснованных контактов.

«Нужно помнить о рисках, связанных с любой вирусной инфекцией», — заключила глава ведомства.

Некоторое время назад Попова заявляла, что Роспотребнадзор разработал прототип уникальной вакцины от гриппа «Вектор Вак Квадри», запланированы доклинические исследования препарата.

Ранее в Минздраве РФ оценили эпидемическую ситуацию по ОРВИ и гриппу.