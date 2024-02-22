Шахта при обрушении погребла 15 человек в Венесуэле

Жертвами обрушения нелегальной открытой шахты в венесуэльском штате Боливар стали по меньшей мере 15 человек, 11 получили ранения. Об этом пишет El País.

Cпасательные работы идут полным ходом, об этом заявил во время своего выступления лидер страны Николас Мадуро.

«В поисково-спасательных работах на нелегальной шахте «Булья Лока» лично участвует губернатор Анхель Маркано», — указал во время выступления Мадуро.

Для спасательных работ задействованы два вертолета. Они эвакуируют пострадавших в медицинские учреждения.

Обрушение шахты произошло накануне и попало на видео. Кадры распространяются по соцсетям. На них видно, что в момент ЧП в карьере находились десятки человек.

Глава муниципалитета добавил, что под завалами находятся до 70 шахтеров, но Мадуро утверждает, что эта информация была непроверенной.

«Заявления о таком количестве заваленных людей сделал мэр муниципалитета Хорди Асиньегас в состоянии отчаяния. Он их дал, и тут же CNN опубликовал это как новость, не подтвердив информацию», — указал глава государства.

Местные СМИ сообщили, что эту шахту начали эксплуатировать всего шесть месяцев назад, а обрушившаяся выемка будет иметь глубину около 35 метров.

Совместное расследование El País и Armando.info показало, что в штатах Амазонас и Боливар на юге Венесуэлы (где произошла авария) было как минимум 3700 точек горнодобывающей деятельности и сеть путей, которую также используют для торговли наркотиками. Шахты разрабатываются в поисках золота.

«Ненасытность горнодобывающей промышленности на юге растет после того», пишет El País, как в 2016 году президент Николас Мадуро издал указ о создании горнодобывающей дуги Ориноко, а экономический и гуманитарный кризис начал снижать покупательную способность венесуэльцев. Золотой бизнес, управляемый в основном преступными группировками, привел к миграции на юг страны в поисках дохода, утверждает издание.

Ранее обвал произошел на шахте в Днепропетровской области Украины.