Тысячи фермеров с сотнями тракторов, из которых они сделали своеобразную колонну, приняли участие в акции протеста в Мадриде. Они также забрасывали сотрудников правоохранительных органов пивными банками, что привело к стычкам, пишет El Mundo.

Акцию организовали профсоюзы, они пытались заблокировать проход к министерству сельского хозяйства. Все это произошло в среду.

В полдень после митинга перед Пуэрта-де-Алькала часть трактористов попыталась проехать к министерству по Пасео-дель-Прадо, но полицейский кордон остановил их.

Десять человек — фермеры и полицейские — получили несерьезные травмы от стычки.

Позже протестанты вернулись на согласованный с властями маршрут, тракторы проехались через Альфонсо XII.

21 февраля польские фермеры принесли пророссийские плакаты на акцию у границы с Украиной. СМИ опубликовало фото, на котором изображен один из участвующих в протесте тракторов, на котором прикреплен баннер с призывом к российскому президенту Владимиру Путину навести «порядок с Украиной и Брюсселем и нашими властями».

Ранее Мишустин призвал воздерживаться от излишнего оптимизма.