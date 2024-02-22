Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

В Мадриде произошли стычки между протестующими фермерами и полицейскими

В Мадриде произошли стычки между фермерами с тракторами и полицией

close
100%
Global Look Press

Тысячи фермеров с сотнями тракторов, из которых они сделали своеобразную колонну, приняли участие в акции протеста в Мадриде. Они также забрасывали сотрудников правоохранительных органов пивными банками, что привело к стычкам, пишет El Mundo.

Акцию организовали профсоюзы, они пытались заблокировать проход к министерству сельского хозяйства. Все это произошло в среду.

В полдень после митинга перед Пуэрта-де-Алькала часть трактористов попыталась проехать к министерству по Пасео-дель-Прадо, но полицейский кордон остановил их.

Десять человек — фермеры и полицейские — получили несерьезные травмы от стычки.

Позже протестанты вернулись на согласованный с властями маршрут, тракторы проехались через Альфонсо XII.

21 февраля польские фермеры принесли пророссийские плакаты на акцию у границы с Украиной. СМИ опубликовало фото, на котором изображен один из участвующих в протесте тракторов, на котором прикреплен баннер с призывом к российскому президенту Владимиру Путину навести «порядок с Украиной и Брюсселем и нашими властями».

Ранее Мишустин призвал воздерживаться от излишнего оптимизма.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами