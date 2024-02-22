Жительница Вьетнама сбросила 17 кг с помощью «обратной диеты»

Жительница вьетнамского Ханоя похудела на 17 килограммов за полгода, практиковав необычную диету. Об этом пишет VnExpress.

30-летняя Тху набрала 67 килограммов при росте 1,58 метра. Такое положение дел ее не устраивало и она обратилась к специалисту по питанию, чтобы похудеть.

Тогда женщине рассказали о так называемой «обратной диете». Ее суть заключается в употребление овощей в начале приема пищи, вслед за ней идут белки, в конце трапезы нужно употреблять углеводы. Как сообщается, такой подход позволяет контролировать количество потребляемых калорий, а также уровень сахара в крови, это приводит к потере веса.

Помимо этого женщина ограничила потребление белого риса и хлеба, заменив их на цельные злаки и выпечку из них. Диета разрешает один или два фруктовых перекуса с низким содержанием сахара. Кроме того, женщина отказалась от красного мяса и жирных блюд, перейдя на птицу и морепродукты.

Также необходимо было выпивать около двух с половиной литров воды в день, при этом следует ограничить употребление газированных напитков, кофе и чая.

Как пишет издание, употребление овощей перед основными блюдами стимулирует работы пищеварительной системы и в итоге помогает контролировать количество съеденной пищи. Также все блюда были запечены, сварены или приготовлены на пару. Для заправки блюд она использовала оливковое масло или масло авокадо.

Женщина также тщательно пережевывала еду.

Тху добавила к физическим нагрузкам посещение тренажерного зала пять раз в неделю. Сначала она выбрала кардио-тренировки, а потом добавила силовые упражнения. В результате женщина получила впечатляющий результат минус 17 килограммов всего за полгода.

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