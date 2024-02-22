Пара екатеринбуржцев украла у водителя 10 тысяч рублей во время поездки в такси

В Екатеринбурге пара обокрала водителя такси на 10 тысяч рублей во время поездки. Об этом сообщает УМВД города.

Инцидент произошел в начале февраля. По версии следствия, пара, у которой на двоих 12 судимостей, во время поездки на такси от Белоярской улицы до Суворовского переулка обокрала водителя.

Девушка попросила у мужчины телефон, чтобы якобы позвонить, и отдала его молодому человеку, который залез в мобильный банк и перевел с него 10 тысяч рублей. Водитель в это время был занят вождением и ничего не заметил. При этом юноша попросил таксиста остановиться возле банкомата, снял с карты тысячу рублей и расплатился с ним его же деньгами.

Сотрудники полиции установили личности злоумышленников. Сообщается, что теперь у пары на двоих не 12, а 14 судимостей.

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