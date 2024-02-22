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Застрявшие в Мозамбике российские моряки смогли вернуться домой

Генпрокуратура: застрявшие в Мозамбике российские моряки вернулись в РФ

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Depositphotos

Российские моряки Вениамин Кривицкий и Виктор Абусагитов, застрявшие на траулере Volopas в мозамбикском порту, успешно вернулись в Россию. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ в официальном Telegram-канале.

«После вмешательства Генпрокуратуры России моряки, застрявшие в Мозамбике, вернулись на Родину», — указывается в публикации.

В ведомстве пояснили, что два гражданина РФ в течение нескольких месяцев не могли сойти с судна, пришвартовавшегося в порту столицы Мозамбика Мапуту. Моряки застряли в восточной Африке из-за того, что обслуживающая компания отказывалась оформить им нужные для выезда из страны документы. Уточняется, что так фирма добивалась возмещения расходов на содержание траулера от владельца корабля.

«Члены экипажа оказались «заложниками» финансово-имущественного спора», — разъяснили в Генпрокуратуре.

В конце января сообщалось, что экипаж траулера Volopas больше восьми месяцев не может выбраться из Мозамбика, на борту судна находятся двое россиян, двое украинцев и литовец. Мужчины остались без юридической помощи из-за конфликта между нанимателем траулера и заказчиком, в порту Мапуту у них отобрали паспорта. Моряки живут без топлива и питьевой воды и питаются раз в день. МИД России сообщил, что работает над их возвращением, однако решить вопрос пока не удается. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее россияне, украинцы и литовец застряли на рыболовецком судне в порту Мозамбика.

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