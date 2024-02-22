Липчанина искусала крупная собака на улице, ему потребовалась медицинская помощь

В Липецке крупная собака напала на мужчину и искусала его, россиянину потребовалась медицинская помощь. Об этом сообщает gorod48.ru.

По информации издания, инцидент произошел у дома на Кузнечной улице. Крупная собака набросилась на мужчину и искусала ему ноги. В результате россиянину потребовалась помощь медиков.

Сообщается, что заявка на отлов бездомного пса на улице, где произошел инцидент, поступила в Единую диспетчерскую службу 21 февраля. Информации о состоянии пострадавшего не поступало.

До этого в Петербурге школьника забрали в больницу после нападения на него домашней собаки. Врачи зафиксировали у пострадавшего множественные укушенные раны голеней.

Ранее питбуль напал на женщину в подъезде дома в Сочи.