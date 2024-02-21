Полиция поймала россиянина с пятью килограммами наркотиков в бензобаке

В Тамбовской области полиция поймала мужчину с пятью килограммами наркотиков в бензобаке. Об этом сообщает «МВД Медиа».

Автомобиль злоумышленника остановили на 444-м км автодороги Р-22 «Каспий» во время отработки оперативной информации. Во время досмотра оказалось, что машина заправляется газом, и правоохранители решили проверить бензобак — в нем оказались запаянные силиконом пластиковые бутылки с наркотиками.

Сообщается, что во врем разбирательства задержанный дал признательные показания. Мужчина вез запрещенные вещества из Подмосковья в Крым с целью сбыта.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело. Наркокурьера поместили в СИЗО Мичуринска, следствие продолжается.

Ранее в Крыму трое неизвестных избили студента, решив, что он работает наркокурьером.