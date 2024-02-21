Владимир Путин посетил экспозицию Сбера на «Играх будущего»

Президент России Владимир Путин посетил стенд «Школы 21» на международном мультиспортивном турнире «Игры будущего», который стартовал в Казани, сообщила пресс-служба банка.

В компании отметили, что на «Играх будущего» Сбер впервые применил технологию, благодаря которой виртуальный персонаж — СберКот — общается с посетителями стенда в режиме реального времени.

В ходе экскурсии в рамках «Игр Будущего» на одном из стендов главу государства окликнул цифровой амбассадор Сбера — СберКот. Он предложил главе государства назвать три любых слова, на основе которых сгенерирует пожелание для участников «Цифрового марафона».

«Любовь, Россия, народ», — сказал Путин. После этого ИИ сочинил текст: «Дорогие участники «Цифрового марафона»! Мы хотим пожелать вам любви к родине и ее народу, а также вдохновения и мотивации на пути к вашим целям».

Вместе с директором кампуса «Школы 21» в Казани Юлией Вершининой СберКот рассказал главе государства про цифровые сервисы Сбера, которые помогают молодежи развиваться.

3D-технологии позволили перенести СберКота в кампус «Школы 21» в Великом Новгороде, который открылся с участием Владимира Путина.

Главу государства проинформировали, что его поручение открыть в 2024 году еще 10 кампусов школы выполняется. В этом году был открыт кампус в Ярославле и 20 февраля в Магасе.

По словам Юлии Вершининой, 100% выпускников «Школы 21» успешно работают в крупнейших российских ИТ-компаниях и стартапах. Она отметила, что в кампусах можно учиться в любое удобное время. Школа работает по уникальной методике обучения «Равный — равному»: без менторов, лекций и оценок, применяется только индивидуальная или командная работа над проектами. Широко задействована геймификация.

Кроме того, во время обхода стенда главе государства рассказали об еще одном проекте Сбера и «Школы 21», в котором любой житель России старше 18 лет может проверить свои цифровые навыки и прокачать их, — это бесплатный конкурс «Цифровой марафон». Конкурс включает в себя онлайн-игру, тестирование, цифровой диктант и финал в Москве.

Участники сами определяют собственный уровень цифровых навыков и знаний — «Новичок», «Исследователь» или «Эксперт» — и соревнуются с равными. От выбранного уровня зависят сложность задач и призы.

Первый международный мультиспортивный турнир «Игры будущего» проходит в Казани с 21 февраля по 3 марта 2024 года по федеральному проекту «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография».

Соревнования проводятся по новым дисциплинам с использованием современных технологий, физической активности и цифровой среды. Формат турнира подразумевает использование последних разработок в области киберспорта, робототехники, дополненной и виртуальной реальности, информационных технологий и искусственного интеллекта, что отвечает целям нацпроекта «Цифровая экономика».

На «Играх будущего» ожидается свыше 2 тыс. участников из более чем 100 стран. Сбер выступает генеральным партнером соревнования, а также партнером дисциплины фиджитал-баскетбол.