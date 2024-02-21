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Череповчанин довел сестру-близнеца задолжавшей ему девушки до депрессии и получил штраф

В Череповце мужчину оштрафовали за доведение до депрессии сестры должницы

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Depositphotos

В Череповце мужчину оштрафовали на 300 тысяч рублей за доведение до депрессии сестры-близнеца девушки, задолжавшей ему 22 тысячи рублей. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

Инцидент произошел в августе 2022 года. 46-летний мужчина по ошибке перевел 19-летней девушке более 22 тысяч рублей и попросил их вернуть, однако та отказалась. Тогда он пришел в ресторан, где работала ее сестра-близнец, которая ничего об этом знала. Россиянин потребовал от нее написать домашний адрес — она отказалась выполнять просьбу незнакомца.

Тогда мужчина последовал за ней на цокольный этаж, нецензурно выражаясь и требуя денег. Девушка испугалась, побежала и закрылась в туалете, однако агрессор последовал за ней и, с силой открыв дверь, продолжил кричать и требовать вернуть средства. После этого на место вызвали скорую помощь и полицию.

По результатам судебно-психиатрической комиссии удалось установить, что в результате произошедшего у девушки развилось затяжное невротическое депрессивное состояние. Официантка обратилась в суд с иском о компенсации морального вреда и суд взыскал в пользу пострадавшей 300 тысяч рублей, а также обязал возместить расходы по оплате экспертизы в размере более 17 тысяч рублей.

Ранее россиянка получила рекордную компенсацию за незаконное использование ее данных.

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