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Мужчину, пытавшегося вернуться в Россию 15 лет, оштрафовали за пересечение границы

В Брянской области оштрафовали мужчину, пытавшегося вернуться в Россию 15 лет

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Depositphotos

В Брянской области мужчину, пытавшегося вернуться в Россию 15 лет, оштрафовали на 80 тысяч рублей за пересечение границы. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции региона.

Сообщается, что мужчина без документов, гражданства и определенного места жительства в августе прошлого года пересек государственную границу в Севском районе. Он следовал пешком в обход пограничного контроля со стороны Украины.

На второй день пребывания в России его задержали. Мужчина рассказал, что жил в разных странах на протяжении 15 лет, и все это время пытался вернуться в РФ, незаконно пересекая границы государств.

С помощью многочисленных проверок его личность удалось установить. Мужчина полностью признал свою вину в незаконном пересечении границы, суд назначил ему приговор в виде штрафа в размере 80 тысяч рублей.

Ранее в Брянске осудили россиянина по делу о госизмене.

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