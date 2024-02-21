Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Медведев назвал «собачьей смертью» судьбу пилота Кузьминова

Медведев в ролике о пилоте Кузьминове заявил, что «собаке — собачья смерть»

На смерть пилота Максима Кузьминова, по предварительным данным убитого в Испании, отреагировал зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. В Telegram-канале он опубликовал отрывок, в котором заявил, что «собаке — собачья смерть».

С такой репликой политик выступил в интервью российским СМИ, в том числе агентству ТАСС. В его канале опубликован лишь короткий фрагмент беседы.

Он не стал развивать эту тему и комментировать то, что именно произошло с Кузьминовым. «Я сказал все, что хотел», — констатировал Медведев.

Судя по ролику, интервью проходило в том же кабинете, где и прошлое общение Медведева с журналистами в марте 2023 года. На сайте Совбеза России опубликован снимок со съемок интервью.

Российский пилот-перебежчик Максим Кузьминов в 2023 году угнал российский военный вертолет Ми-8 с аэродрома в Курсе и перелетел на нем в Харьковскую область. По предварительным данным, летчик был убит в Испании — его застрелили 13 февраля в Вильяхойосе.

В октябре 2023 года неназванные офицеры российской военной разведки заявляли, что в отношении летчика «уже получен приказ», и что он «не доживет» до суда.

Ранее выяснилось, что полиция ищет «русский след» в гибели перебежчика Кузьминова.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами