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Протащивший женщину по асфальту за отказ покидать квартиру полицейский получил срок

В Калужской области протащившему женщину по асфальту полицейскому дали срок

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Shutterstock

В Калужской области бывший участковый уполномоченный получил условный срок, протащив женщину по асфальту за отказ покидать квартиру. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

Сообщается, что инцидент произошел в апреле прошлого года в поселке Думиничи. Между местным жителем и его сожительницей произошел конфликт — мужчина потребовал от нее освободить квартиру. Однако россиянка отказалась покидать жилище, сославшись на позднее время и наличие полуторогодовалой дочери. Тогда мужчина привлек к ситуации хозяйку жилплощади, которая вызвала полицию.

Прибывший на место участковый не стал разбираться в ситуации. Он оскорбил женщину и вытолкал ее из квартиры, а затем за руки протащил ее по асфальту в сторону отделения полиции. Там он запер россиянку вместе с дочерью.

Позже женщине удалось попасть в квартиру, забрать свои вещи и покинуть населенный пункт. Она села в такси и уехала домой.

Суд признал участкового виновным в превышении должностных полномочий. Ему назначили наказание в виде четырех лет лишения свободы условно, а также на три года лишили права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти в правоохранительных органах.

Ранее пьяная россиянка избила полицейского во время составления протокола.

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