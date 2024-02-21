В Германии студенты захлопали после упоминания о Холокосте

Студенты технического училища в Висбадене не скупились на аплодисменты после упоминания Холокоста в документальном фильме про нацистскую Германию. Об этом пишет Der Spiegel.

В статье отметили, что инцидент произошел в конце января. Директор учреждения профобразования извинился перед членами еврейской общины.

Накануне премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху прокомментировал заявление президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы, который сравнил действия еврейского государства в секторе Газа с преступлениями лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера в отношении евреев. Нетаньяху и министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац вызвали бразильского посла для «строгого выговора».

Ранее в ЕС исправили видео, где Освенцим назвали «польским» концлагерем.