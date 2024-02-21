Политолог назвал традиционной для ЛДПР предвыборную программу Слуцкого

Предвыборная программа кандидата в президенты России от ЛДПР Леонида Слуцкого является традиционной для ЛДПР. Об этом заявил директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР) Виктор Потуремский.

Он объяснил это тем, что для сторонников ЛДПР очень серьезной мотивацией является и партийный бренд и фигура Владимира Жириновского.

«В этом смысле наследование традиций и продолжение дела Жириновского, что и вынесено как основной тезис, на мой взгляд, имеет существенное значение и будет значимым сигналом для сторонников и сомневающихся — для всех, кто смотрит и допускает для себя голосование за кандидата Слуцкого», — сказал эксперт.

Также он выделил основные повестки программы Слуцкого. По его словам, в ней уделено большое внимание теме СВО, социальной повестке, а также защиты бедных и нуждающихся в соцзащите граждан.

«Если говорить про качество программы, то это программа серьезного политического лидера, настоящего лидера партии. Стоит заметить, что Слуцкий, в отличие от своих партийных конкурентов, действительно является лидером партии, и это видно в программе», — сказал Потуремский.

По мнению политолога, особенный символизм несет дата публикации предвыборной программы — она опубликована 21 февраля, в день присоединения ЛДНР к России.

«Мне кажется, что на символическом, рациональном и эмоциональном уровня Слуцкий оправдал ожидания, а в чем-то, наверное, даже превзошел. Посмотрим, как будет программа принята со стороны избирателей, но думаю, что к ней будет достаточно высокий интерес», — считает эксперт.

Основной материал для предвыборной программы Слуцкого берется на проекте. «Скажи правду Слуцкому». Потуремский отметил, что подобная близость к народу может помочь ему в предвыборной гонке.

«ЛДПР всегда подчеркивала и сохраняла свою близость к простым людям, а также всегда была открыта для коммуникаций. Услышать людей — это и тезис партии и позиция Жириновского, и именно это продолжает Слуцкий», — сказал он.

Также политолог отметил, что всех кандидатов объединяет желание видеть Россию сильной, современное и справедливой.

«Это говорит о том, что в современной России политический консенсус, о безусловной патриотичности политических сил, о том, что это является точным ответом на запрос со стороны общества, которое хочет сохранения суверенитета России, безопасности и развития страны», — заключил эксперт.

Напомним, выборы президента Российской Федерации пройдут 15-17 марта 2024 года. Дистанционное электронное голосование вместе с традиционным форматом планируют провести 29 регионов.