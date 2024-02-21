Обстановку около визового центра Китая сочли «нервной»

Перед китайским визовым центром в Москве 21 февраля выстроились очереди из желающих сдать документы. Об этом сообщило издание TourDom.ru.

В публикации уточнили, что это связано с окончанием каникул по случаю китайского Нового года. Сервисный центр не работал пять дней.

«Вчера стояли 6 часов. Сегодня вообще какой-то сбой», — рассказал изданию один из стоящих в очереди.

В материале обратили внимание, что нервы у стоящих в очереди не выдерживают, даже турагенты начинают ссорится, хотя работают бок о бок. Авторы статьи не исключили, что если так пойдет и дальше, то визовому центру придется вернуться к практике предварительной записи.

До этого Китаю предрекли восстановление экономики в следующем году. В ближайшем будущем Китай намерен культивировать новые области роста потребления, включая туризм, «умные» дома, спортивные мероприятия.

Ранее эксперты туротрасли назвали самые популярные у россиян зарубежные направления.