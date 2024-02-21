В российском городе за сутки пропали восемь детей и подростков

В Петербурге в течение суток пропали восемь детей и подростков. Об этом сообщает телеканал 78.

По информации телеканала, родители четырех юношей и двух девушек в возрасте от 14 до 17 лет обратились в правоохранительные органы с заявлениями о пропаже подростков. Отмечается, что из пропавших пятеро состоят на учете в отделе по делам несовершеннолетних.

Кроме того, по словам волонтеров, 20 февраля в городе пропали двое мальчиков в возрасте 10 и 12 лет, сообщает 78. Информации об обстоятельствах пропажи несовершеннолетних не поступало, прочие детали и обстоятельства не уточняются.

До этого в Гафурийском районе Башкирии местный житель заявил в правоохранительные органы о пропаже жены и дочери. Женщина ушла из дома и забрала с собой девятимесячную девочку.

Ранее в Свердловской области мальчик прятался у родственников, чтобы не возвращаться в соцучреждение.