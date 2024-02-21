Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

В российском городе за сутки пропали восемь детей и подростков

78: в Петербурге за сутки пропали восемь несовершеннолетних

close
100%
Depositphotos

В Петербурге в течение суток пропали восемь детей и подростков. Об этом сообщает телеканал 78.

По информации телеканала, родители четырех юношей и двух девушек в возрасте от 14 до 17 лет обратились в правоохранительные органы с заявлениями о пропаже подростков. Отмечается, что из пропавших пятеро состоят на учете в отделе по делам несовершеннолетних.

Кроме того, по словам волонтеров, 20 февраля в городе пропали двое мальчиков в возрасте 10 и 12 лет, сообщает 78. Информации об обстоятельствах пропажи несовершеннолетних не поступало, прочие детали и обстоятельства не уточняются.

До этого в Гафурийском районе Башкирии местный житель заявил в правоохранительные органы о пропаже жены и дочери. Женщина ушла из дома и забрала с собой девятимесячную девочку.

Ранее в Свердловской области мальчик прятался у родственников, чтобы не возвращаться в соцучреждение.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами