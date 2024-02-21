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Таксист из Норильска высадил пенсионера с инвалидностью и объяснил свой поступок

Таксист из Норильска объяснил, почему высадил пожилую супружескую пару из машины

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Shutterstock

В Норильске следователи завели уголовное дело на таксиста, который высадил мужчину с инвалидностью. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Красноярскому краю.

Утром 16 февраля 62-летний местный житель собирался на плановый прием к врачу в КГБУЗ «Норильская межрайонная больница №1» и вызвал такси через приложение. Супруга мужчины, которая в тот день сопровождала его, заявила впоследствии, что конфликт в салоне произошел после того, как она села на переднее сиденье, а водитель потребовал, чтобы она пересела назад. Из-за ссоры с таксистом пассажиры были вынуждены вызвать другую машину.

«В автомобиле такси мужчине стало плохо, проведенные в больнице реанимационные мероприятия не дали результатов», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте ведомства.

Личность водителя такси, который высадил потерпевшего, установили, им оказался 50-летний житель Норильска. В его отношении возбудили уголовное дело об оказании некачественных услуг. По данным mk.ru, на допросе фигурант заявил, что не высаживал пассажиров, а лишь объяснил, что не сможет довезти их до больницы из-за технических проблем. Таксист утверждает, что заметил спущенное колесо, как только взялся за выполнение заказа.

Следователи продолжают устанавливать обстоятельства инцидента.

Ранее в Москве таксист с судимостью напал на пьяного пассажира и ограбил его.

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