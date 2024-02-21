На Ямале жителей города одолевают муравьи в жилых домах

Жители Ноябрьска в ЯНАО (Ямал) изнемогают под нашествием муравьев в квартирах. Об этом сообщает издание Ura.ru.

С необычной для северных широт проблемой столкнулись жители домов номер 4 и 6 по проспекту Мира.

«Эта извечная проблема с этими муравьями, которые уже не только на кухнях у людей, а практически везде! Как в ЖЭУ не придешь, только одни отговорки и советы — купить мелок какой-нибудь и помазать им, потравить чем-нибудь», — сообщил один из жильцов пострадавших от нашествия квартир.

Жильцы домов обратились в управляющую компанию с требованием решить проблему — по данным городской администрации, ответственность за эти два дома лежит на УК «Новое время». Также в администрации Ноябрьска предложили обратиться в Госжилнадзор.

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