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В Астрахани планируют сократить срок вылова популярной рыбы

В РФ планируют сократить срок вылова воблы в астраханских реках до 10 дней

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Shutterstock/FOTODOM

В России предложили установить запрет на рыболовство в районах добычи (вылова) Волжско-Каспийского рыбохозяйственного бассейна в 2024 году. Соответствующий документ разработали Минсельхозе, он опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Авторы инициативы предлагают запретить вылов воблы, как промышленный так и любительский, в водоемах всего региона, включая Каспийское море, до конца 2024 года. Исключение может составить период с 20 по 30 апреля.

Такое предложение законодатели обосновали данными о сокращении численности вида вдвое за последние 20 лет.

Аналогичный запрет, по мнению авторов документа, должен коснуться сельди-черноспинки. «Родственницу» воблы плотву планируют запретить добывать в Икрянинском, Камызякском, Володарском, Лиманском, Красноярском, Наримановском и Приволжском районах области.

Документ находится на этапе общественного обсуждения.

Ранее журналисты провели расследование рыбного промысла в Северном бассейне.

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