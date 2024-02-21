Россиян на Шри-Ланке призвали использовать спреи от комаров, чтобы не заразиться вирусом денге

Отдыхающим на Шри-Ланке россиянам стоит активно пользоваться спреями и масками от комаров — только они способны защитить от вируса денге. Об этом в разговоре с «Газетой.Ru» заявил профессор вирусологии, главный научный сотрудник НИЦ имени Гамалеи Анатолий Альтштейн, комментируя вспышку заболеваемости на острове.

«Этот вирус относится к семейству РНК-содержащих флавивирусов. Он передается комарами. Комары кусают животных, получают этот вирус и передают человеку путем укуса. Вирус чаще всего вызывает не очень выраженную геморрагическую лихорадку. Может быть немножко кровоизлияний, а может быть сильное кровоизлияние, и это очень опасно. Изредка больные умирают. Процент летальности невысокий, но, тем не менее, возможен. Единственная профилактика, которая более менее реальна — это пользоваться репеллентами, носить защитные маски от комаров. И по возможности стараться держаться подальше от мест, где бывают эти комары. Это, конечно, слабый совет, потому что там, я думаю, комаров много», — сказал Альтштейн.

Если человек заподозрил у себя вирус денге, находясь за границей, ему срочно нужно обратиться к врачу, подчеркнул специалист. Он добавил, что не стоит принимать привычные лекарства, чтобы ослабить симптомы заболевания.

«Надо обязательно обращаться к врачам. Также надо помнить, что нельзя принимать противовоспалительные препараты неспецифического действия. Такие как аспирин, ибупрофен — их принимать нельзя, потому что они могут усиливать кровотечение. Если лихорадка приобретет геморрагический характер, то такие лекарства могут сильно навредить. Но можно применять парацетамол. Специфических лекарств против этого заболевания нет», — заключил профессор.

До этого российские туристы пожаловались на эпидемию вируса денге на Шри-Ланке. Как пишет Mash, несколько десятков человек сообщили в местных чатах о симптомах заболевания — высокой температуре и слабости.

По информации издания, от денге на острове уже умерла одна россиянка — у девушки не было страховки и она пыталась справиться с вирусом сама. Сейчас ее близкие пытаются доставить тело на родину.

Ранее в Таиланде увеличилось число случаев заболевания лихорадкой денге.