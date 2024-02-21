Россиянка получила рекордную компенсацию за незаконное использование ее данных

Жительница Санкт-Петербурга установила новый рекорд компенсации морального вреда за незаконное использование персональных данных. Об этом сообщили в пресс-службе Роскомнадзора.

Как рассказали в ведомстве, женщина стала жертвой мошенников, которые, используя информацию из ее документов, оформили на нее кредит в микрофинансовой организации размером 11 тыс. рублей.

Через некоторое время петербурженка получила судебный приказ о взыскании задолженности. Женщина пыталась самостоятельно доказать, что ее обманули, писала в организацию, где был оформлен кредит, но дело успехом не увенчалось.

Позже она обратилась к юристам из Центра правовой помощи гражданам в цифровой среде. Они добились признания договора на кредит недействительным и снятия с женщины всех обязательств по его выплате, а также выплаты компенсации потерпевшей в размере 150 тыс. рублей.

«Впервые в практике Центра суд удовлетворил требования заявителя в таком значительном размере», — рассказали в пресс-службе ведомства, отметив, что раньше максимальная сумма компенсации в подобных случаях составляла 50 тыс. рублей.

Ранее российский фельдшер отсудил 100 тыс. рублей за падение на скользком крыльце.