Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Россиянка получила рекордную компенсацию за незаконное использование ее данных

Петербурженка отсудила рекордную компенсацию за незаконное использование данных

close
100%
Freepik.com

Жительница Санкт-Петербурга установила новый рекорд компенсации морального вреда за незаконное использование персональных данных. Об этом сообщили в пресс-службе Роскомнадзора.

Как рассказали в ведомстве, женщина стала жертвой мошенников, которые, используя информацию из ее документов, оформили на нее кредит в микрофинансовой организации размером 11 тыс. рублей.

Через некоторое время петербурженка получила судебный приказ о взыскании задолженности. Женщина пыталась самостоятельно доказать, что ее обманули, писала в организацию, где был оформлен кредит, но дело успехом не увенчалось.

Позже она обратилась к юристам из Центра правовой помощи гражданам в цифровой среде. Они добились признания договора на кредит недействительным и снятия с женщины всех обязательств по его выплате, а также выплаты компенсации потерпевшей в размере 150 тыс. рублей.

«Впервые в практике Центра суд удовлетворил требования заявителя в таком значительном размере», — рассказали в пресс-службе ведомства, отметив, что раньше максимальная сумма компенсации в подобных случаях составляла 50 тыс. рублей.

Ранее российский фельдшер отсудил 100 тыс. рублей за падение на скользком крыльце.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами