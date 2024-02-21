В России хотят обязать дачников бороться с борщевиком

В России планируют внести в Земельный кодекс поправки, обязывающие дачников защищать свой земельный участок от произрастания инвазивных растений, в том числе, от борщевика Сосновского. Соответствующий законопроект уже приняли в первом чтении на пленарном заседании Госдумы, сообщает «Парламентская газета».

Точный список таких растений определит Правительство Московской области, кабмин также планирует утвердить мероприятия, с помощью которых можно бороться с ними. Пока законодательство обязывает делать это только владельцев и арендаторов сельхозземель — полей, сенокосов, пастбищ и тому подобных, напомнил один из авторов законопроекта, заместитель председателя Комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Владимир Самокиш.

«Мы должны создать такую систему, когда любой правообладатель, которому земля принадлежит на том или ином основании, будь то частное лицо, муниципалитет, регион или федеральный орган, не должен позволять разрастаться там инвазивным растениям. Чтобы земли не становились источниками их дальнейшего распространения и не возникали трехметровые борщевичные джунгли», — подчеркнул депутат.

В 2023 году в холдинге «Российские космические системы» (РКС) ГК «Роскосмос» «Газете.Ru» сообщали, что за первые шесть месяцев прошлого года в России обнаружили 9,8 тыс. га сельскохозяйственных угодий, заросших борщевиком Сосновского. А в 2022 году ядовитый сорняк заполнил более 23 тыс. га плодородных земель.

Ранее врач рассказала, что делать, если обжегся борщевиком.