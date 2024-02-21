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Путин поддержал идею о создании социальных критериев для рекламы

Гендиректор Maer Майор предложил рекламировать многодетность

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Кристина Кормилицына/РИА Новости

Президент России Владимир Путин поддержал идею о создании социальных критериев для рекламы. Предложение в рамках планерной сессии на форуме «Сильные идеи для нового времени» озвучил сопредседатель комитета РСПП по медиаиндустрии, предпринимательству в информационной сфере и рекламе, владелец и генеральный директор медиахолдинга Maer Константин Майор.

«Предлагаем разработать критерии, по которым автоматически все рекламные ролики будут обеспечивать контент, направленный на популяризацию многодетности и решение демографических проблем», — сказал он.

Владимир Путин поддержал эту идею и отметил, что Россия становится все более самодостаточной и уверенной в себе.

«Будем считать, что мы с вами такую задачу сегодня сформулировали и поставили. Нужно технические вещи доработать», — отметил президент.

В 2024 году на форум поступило более 30 тыс. идей по многим актуальным направлениям, среди которых решения кадровых проблем, развитие внутреннего туризма и другие.

Форум «Сильные идеи для нового времени» проводится с 2020 года по указу президента России с целью поддержки и реализации общественно значимых инициатив.

Всего за 4 года на платформе форума собрали более 88 тыс. идей.

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