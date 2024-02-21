Бухгалтер украла у работодателя $1,6 млн и потратила деньги на путешествия

В США бухгалтера судят за кражу около $1,6 млн у компании, в которой она работала. Об этом сообщает Miami Herald.

На протяжении шести лет 36-летняя жительница Флориды пользовалась незаконно полученной банковской картой, которую она оформила на имя компании. За это время ей удалось потратить почти $1,6 млн на покупки в интернете и путешествия. Афера вскрылась во время аудита, запущенного владельцем фирмы.

Специалисты заинтересовались совершенными в 2018 году транзакциями, которые были задокументированы в электронных письмах. Выяснилось, что бухгалтер использовала ресурсы компании без разрешения и по своему усмотрению делала покупки в интернет-магазинах, а также бронировала круизы и авиабилеты.

После того как подозреваемая узнала о результатах аудиторской проверки, она попыталась отвести от себя подозрения. В разговоре со следователями женщина заявила, что ее работодатель разрешил ей тратить деньги с кредитной карты из-за недостаточной оплаты труда. Однако в компании опровергли эти заявления. Сейчас аферистка уже задержана, ей также предъявили обвинения в краже и мошенничестве.

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