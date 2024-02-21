Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Бухгалтер украла у работодателя $1,6 млн и потратила деньги на путешествия

Американка завела кредитную карту на имя своей фирмы и похитила около $1,6 млн

close
100%
Depositphotos

В США бухгалтера судят за кражу около $1,6 млн у компании, в которой она работала. Об этом сообщает Miami Herald.

На протяжении шести лет 36-летняя жительница Флориды пользовалась незаконно полученной банковской картой, которую она оформила на имя компании. За это время ей удалось потратить почти $1,6 млн на покупки в интернете и путешествия. Афера вскрылась во время аудита, запущенного владельцем фирмы.

Специалисты заинтересовались совершенными в 2018 году транзакциями, которые были задокументированы в электронных письмах. Выяснилось, что бухгалтер использовала ресурсы компании без разрешения и по своему усмотрению делала покупки в интернет-магазинах, а также бронировала круизы и авиабилеты.

После того как подозреваемая узнала о результатах аудиторской проверки, она попыталась отвести от себя подозрения. В разговоре со следователями женщина заявила, что ее работодатель разрешил ей тратить деньги с кредитной карты из-за недостаточной оплаты труда. Однако в компании опровергли эти заявления. Сейчас аферистка уже задержана, ей также предъявили обвинения в краже и мошенничестве.

Ранее пастор из США украл 900 тыс. долларов, чтобы на эти деньги купить акции и машину.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами