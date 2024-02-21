ЗАЭС заявила об отсутствии угроз из-за отключения станции от внешнего энергоснабжения

Энергоснабжение Запорожской АЭС осуществляется по одной из двух высоковольтных линий. Об этом в Telegram сообщила администрация станции.

«Энергоснабжение Запорожской атомной станции обеспечено за счет линии 750 кВ «Днепровская». Угроз нарушений пределов безопасности нет», — сказано в сообщении.

По информации администрации ЗАЭС, высоковольтная линия энергоснабжения станции 330 кВ «Феросплавная — 1» в настоящее время отключена. Работы по ее восстановлению ведутся.

Как отметила администрация, сейчас все блоки станции остановлены. Пять из них находятся в состоянии «холодный останов», один — в состоянии «горячий останов». Оборудование обслуживается в соответствии со всеми необходимыми регламентами при строгом контроле норм радиационной безопасности.

Администрация добавила, что радиационный фон на ЗАЭС и прилегающей территории без изменений и находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков и не превышает естественных фоновых природных значений.

До этого Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщило, что запорожскую АЭС 20 февраля отключили от последней резервной внешней линии электроснабжения.

По информации агентства, линию мощностью 330 кВ отключили из-за неисправности, возникшей на противоположном берегу реки Днепр (эта территория в данный момент находится под контролем Украины. — «Газета.Ru»).

Ранее Россия предостерегла Украину от попыток дестабилизировать обстановку вокруг ЗАЭС.