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Глава ЛДПР представил свою предвыборную программу

Леонид Слуцкий на украинском языке призвал ВСУ сдаться

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Petrov Sergey/Global Look Press

Дело Владимира Жириновского живет и ЛДПР продолжит курс основателя партии по изменению и стойкому повышению качества жизни людей в стране. Об этом во время презентации своей предвыборной кампании 21 февраля заявил кандидат в президенты России от партии Леонид Слуцкий.

Он подчеркнул, что дата презентации программы была выбрана не случайно, поскольку в этот день два года назад Россия признала независимость ДНР и ЛНР.

основу предвыборной программы кандидата в президенты России от ЛДПР Леонида Слуцкого о необходимости скорейшего завершения СВО победой русского оружия в ходе презентации своей предвыборной программы сегодня, 21 февраля, в Москве.

«Именно это позволило России встать на защиту наших людей. Уже осенью 2022 года граждане республик вместе с жителями Запорожской и Херсонской областей сделали свой исторический выбор – быть вместе с Россией. Сегодня наш священный долг защитить их. А значит, как можно скорее завершить специальную военную операцию», — сказал глава партии.

Слуцкий отметил, что необходимо достичь скорейшего завершения СВО победой русского оружия. При этом кандидат в президенты на украинском языке призвал ВСУ сдаться. «Возвращайтесь домой», — сказал он на украинском языке.

Также глава ЛДПР рассказал, что предвыборная программа неслучайно названа «Дело Жириновского живет», так как документ является результатом работы ЛДПР по заветам Владимира Жириновского на протяжении 35 лет.

По его словам, в основу программы легли результаты всероссийского опроса граждан «Скажи Слуцкому правду!», который проходит с 17 января по 17 марта 2024 года по всей России.

«У этой программы сотни тысяч авторов. В ней мы показываем, какой мы видим Россию в ближайшие 6 лет», — сказал кандидат в президенты РФ.

Напомним, выборы президента Российской Федерации пройдут 15-17 марта 2024 года. Дистанционное электронное голосование вместе с традиционным форматом планируют провести 29 регионов.

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