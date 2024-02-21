Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Неизвестный изнасиловал двухлетнюю девочку в детском саду

News 24: в ЮАР двухлетняя девочка подверглась изнасилованию в детском саду

close
100%
Pixabay

В южноафриканской провинции Квазулу-Натал двухлетнюю воспитанницу детского сада изнасиловал неизвестный. Об этом сообщает портал News 24.

В полицию об изнасиловании ребенка сообщила ее мать. Женщина забрала дочь из детского сада в поселке Кванденгези, девочка была вялой и не хотела просыпаться. Раздевая ребенка, мать заметила на нижнем белье дочери следы крови.

Девочку осмотрел врач, живущий по соседству, и убедился в том, что ребенок подвергся сексуальному насилию. По факту преступления против половой неприкосновенности малолетнего ребенка начато расследование, подозреваемого пока не нашли.

Ранее трансгендер-педофил удерживал в доме трех несовершеннолетних девочек.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами