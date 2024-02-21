Неизвестный изнасиловал двухлетнюю девочку в детском саду

В южноафриканской провинции Квазулу-Натал двухлетнюю воспитанницу детского сада изнасиловал неизвестный. Об этом сообщает портал News 24.

В полицию об изнасиловании ребенка сообщила ее мать. Женщина забрала дочь из детского сада в поселке Кванденгези, девочка была вялой и не хотела просыпаться. Раздевая ребенка, мать заметила на нижнем белье дочери следы крови.

Девочку осмотрел врач, живущий по соседству, и убедился в том, что ребенок подвергся сексуальному насилию. По факту преступления против половой неприкосновенности малолетнего ребенка начато расследование, подозреваемого пока не нашли.

Ранее трансгендер-педофил удерживал в доме трех несовершеннолетних девочек.