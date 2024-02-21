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В победу Украины в конфликте с РФ верит лишь десятая часть опрошенных европейцев

ECFR: в победу Украины над Россией верит 10% опрошенных европейцев

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Thomas Peter/Reuters

Лишь 10% европейцев верит в победу Украины в конфликте с Россией, а в грядущей победе РФ уверены 20% жителей ЕС. Об этом свидетельствуют данные опроса YouGov and Datapraxis, сообщается в докладе экспертов Европейского совета по международным отношениям (ECFR).

Наиболее оптимистичные по отношению к Украине настроения отмечаются в Польше, Швеции и Португалии, где в победу Украины верят 17% опрошенных, а 37% считают, что война закончится «компромиссным урегулированием».

В Венгрии (64%), Греции (59%), Италии (52%) и Австрии (49%) преобладает мнение, что Украину следует «подтолкнуть к урегулированию».

В вопросе о необходимости продолжения поддержки Украины лидирует население Швеции (50%), Португалии (48%) и Польши (47%).

При этом социологи отмечают, что «на уровне общественного мнения начинают накапливаться свидетельства смешанных чувств к украинским беженцам». В среднем 28% респондентов рассматривают мигрантов из Украины как возможность, 23% видят в них угрозу, в то время как 36% не считают их ни тем, ни другим.

Хуже всех к украинским мигрантам относятся в Польше (40% отрицательных мнений), Венгрии (37%) и Румынии (35%).

21 февраля большинство опрошенных жителей Украины поддержали дипломатическое решение конфликта с РФ.

В тот же день стало известно, что многие украинцы перестали считать Польшу дружественной страной.

Ранее более половины жителей Украины заявили, что считают Венгрию враждебным государством.

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