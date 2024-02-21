Мужчина попытался открыть дверь самолета в воздухе и был обезврежен пассажирами

В США пассажир самолета пытался открыть дверь, пока лайнер находился в воздухе, пишет Mirror. Авиадебошира обезвредили другие люди, летевшие тем же рейсом.

Как сообщают СМИ, инцидент произошел на борту самолета авиакомпании American Airlines. Когда лайнер находился в воздухе, один мужчина вскочил со своего места и подбежал к двери, пытаясь открыть ее. Нарушителя остановили шесть пассажиров, которые связали его с помощью изоленты.

«Мне и еще пяти парням пришлось тащить его к проходу, заклеивать его ноги скотчем и надевать на него гибкие наручники», — рассказал один из свидетелей.

Пилоты, узнав про авиадебошира, приняли решение вернуться обратно в аэропорт вылета.

Свидетель добавил, что все произошло спустя примерно полчаса после вылета, а нарушителю все-таки удалось немного приоткрыть дверь, что вызвало небольшую панику в самолете. В авиакомпании добавили, что все закончилось благополучно, а пассажир был арестован полицией.

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