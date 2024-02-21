Школьница выжила после укуса ядовитого паука

В Великобритании пятилетняя девочка выжила после укуса ядовитого паука, ложная черная вдова укусила ребенка в ногу. Об этом сообщает Metro.

Ребенок пострадал от укуса самого опасного ядовитого паука в Великобритании, девочка гостила у бабушки и почувствовала резкую боль в ноге. Спустя некоторое время ребенок стал испытывать зуд, ее лицо и тело покрылись красными пятнами.

Родители отвели дочь к врачу, тот заподозрил аллергическую реакцию и выписал антигистаминные препараты, но состояние ребенка не улучшалось. Только через три дня медик, осматривавший девочку обнаружил на ее лодыжке припухлость и предположил, что ребенка могло укусить ядовитое насекомое.

Врачи сделали анализы и установили, что маленькую пациентку укусила ложная черная вдова — опасный ядовитый паук. Несколько дней пострадавшая проходила лечение, которое оказало необходимый эффект, жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает.

«Она больше всего разочарована тем, что укус не принес ей сверхспособности Человека-паука», — поделилась мать девочки.

Ложный каракурт, или ложная черная вдова, не агрессивен по отношению к человеку и кусает его лишь для самозащиты в безвыходной ситуации, если, например, паука придавить рукой. Укусы черной вдовы опасны — они вызывают болезненное состояние, известное как латродектизм, которое проявляется головной болью, головокружением, тошнотой, рвотой и сильными отеками.

Ранее австралиец попал в реанимацию после укуса ядовитого осьминога.