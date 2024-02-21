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Эпидемиолог рассказал, являются ли домашние кошки переносчиком вируса «Аляскапокс»

Онищенко: домашние кошки вирусом Alaskapox точно не болеют

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Павел Бедняков/РИА «Новости»

Вирус «Аляскапокс» безопасен для домашних кошек, они им не болеют, заверил заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко. При этом за состоянием кошек все-таки важно следить, подчеркнул он в пресс-центре НСН.

«Наши домашние московские кошки вирусом Alaskapox точно не болеют. Еще неизвестно, за кем в семьях больше ухаживают: за детьми или за кошками. Посещение ветеринара стоит дороже, чем сводить ребенка ко врачу», — отметил Онищенко.

При этом он добавил, что в принципе кошки болеют, причем не только вирусами, но и паразитами, глистами. Чтобы не допускать этого, за их здоровьем нужно следить, заключил он.

Напомним, в штате Аляска не смогли спасти пациента, заразившегося вирусом «Аляскапокс», причем была версия, что он подхватил его от своей домашней кошки. Эпидемиологи отмечали, что речь идет об американской версии ортопоксвирусов, подчеркивая, что в Россию он не придет.

Ранее стало известно, что Финляндию захлестнула эпидемия РС-вируса.

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