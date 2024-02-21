В ядре далекой галактики обнаружен объект в 500 триллионов раз ярче Солнца

Международная команда астрономов открыла в ядре далекой галактики объект, который в 500 триллионов раз ярче Солнца, пишет Mirror.

Как сообщают СМИ, открытие было сделано с помощью телескопа в Европейской Южной Обсерватории. Астрономы рассказали, что найденный ими объект не только самый яркий в своем роде, но также самый яркий за всю историю наблюдения. Квазар, получивший название J0529-4351, находится так далеко от Земли, что его свету потребовалось более 12 миллиардов лет, чтобы достичь нас.

«Его масса равна 17 миллиардам Солнц, и он за день поглощает в себя объекты чуть больше Солнца. Это делает его самым ярким объектом в известной Вселенной», — прокомментировал Кристиан Вольф, астроном Австралийского национального университета.

Специалисты добавили, что свет, исходящий от объекта, примерно в 500 триллионов раз ярче, чем от Солнца.

«Весь этот свет исходит от горячего аккреционного диска диаметром семь световых лет — это, должно быть, самый большой аккреционный диск во Вселенной», — добавил другой астроном Сэмюэл Лай.

Ранее астрономы обнаружили более полумиллиона неоткрытых звезд в галактике Млечный Путь.