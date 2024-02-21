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В России нашли способ бороться с нелегальным проживанием мигрантов

Глава ГУРБ МО Карасев: бизнес должен строить общежития для проживания мигрантов

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Даша Зайцева/«Газета.Ru»

Бизнес может строить инфраструктуру для проживания своих сотрудников, чтобы решить проблему с нерегулируемым расселением мигрантов. С таким предложением выступил руководитель Главного управления региональной безопасности Московской области в ранге министра Кирилл Карасев, передает Tsargrad.tv.

Так, прежде всего, он призвал обязать крупных работодателей возводить общежития для сотрудников-иностранцев, а также согласовывать инвестиционные проекты только при наличии инфраструктуры для проживания мигрантов. Кроме того, по его словам, важно усилить контроль за деятельностью владельцев хостелов, которые предлагают иностранцам размещение.

Карасев подчеркнул, что эти меры помогут снизить контакты мигрантов с местными жителями, а также создать контролируемые районы проживания приезжих и снизить преступность.

21 февраля сообщалось, что более 50 иностранцев отправятся домой после рейда полиции в одном из хостелов Подмосковья. Во время мероприятий в поселке Новоивановское сотрудники ведомства проверили 110 человек. Все они являлись гражданами стран Ближнего Востока и Азии и проживали в одном хостеле.

Ранее президент России Владимир Путин заявил о необходимости соблюдения мигрантами законов и традиций России.

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