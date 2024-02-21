Приятель обманул российского профессора почти на 70 млн рублей

Кандидат экономических наук и профессор Исаак Лившиц одолжил знакомому около 70 миллионов рублей. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

По словам профессора, в 2021 году он дал приятелю чуть более 69 миллионов рублей. Предполагалось, что мужчина откроет бизнес, который будет вести совместно с пострадавшим.

Знакомый брал деньги в долг, но так и не вернул их. В результате профессор обратился в правоохранительные органы. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

До этого в Калининграде женщина отдала более полумиллиона рублей брачному аферисту, который представился ей арабским шейхом. Он сделал россиянке предложение, но попросил в долг деньги на визу и билет.

Ранее в Красноярске возбудили дело на главбуха детдома за кражу миллионов рублей.