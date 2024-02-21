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Синоптик посоветовал не ждать теплого марта в Центральной России

Вильфанд: вероятность теплого марта в Центральной России очень мала

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Владимир Трефилов/РИА Новости

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд на пресс-конференции, посвященной вопросам погоды заявил, что вероятность теплого марта в Центральной России очень мала. Его слова передает ТАСС.

«Вероятность того, что март будет очень теплым, очень мала <...> Март — это зимний месяц, от этого никуда не деться, надо к этому раз и навсегда привыкнуть», — пояснил синоптик.

Он добавил, что весны в марте в наших широтах быть не может.

До этого Вильфанд рассказывал, что явление Эль-Ниньо — колебание температуры поверхностного слоя воды в экваториальной части Тихого океана, — которое могло вызвать самое жаркое лето в истории, прекратится в апреле.

Он пояснил, что во второй половине года наступит фаза холодных океанских течений.

Также телеканал «Известия» сообщал, что лето 2024 года в России может стать самым жарким в истории.

Ранее в Дагестане впервые за четыре года выпал летний снег.

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