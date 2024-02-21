Россиян предупредили о возможном подорожании подсолнечного масла

В России могут вырасти цены на подсолнечное масло из-за подорожания семян подсолнечника, предупредил зампред комитета Госдумы по защите конкуренции Сергей Лисовский. Рост будет небольшим – примерно 2-3%, однако сказаться на ценах могут и другие факторы, отметил он в беседе с НСН.

Стоимость семян подсолнечника иностранной селекции выросла в среднем на 20-30%. Этот фактор может отразиться на цене масла, но незначительно, считает депутат. Все будет зависеть от урожая, подчеркнул он. Гораздо более значимую роль могут сыграть другие факторы, считает Лисовский.

«Даже повлияет, то только на 2-3% максимум. Это будет небольшое удорожание. Но не надо забывать, что параллельно подорожает газ, энергетика, и это даст гораздо больший плюс к цене, чем подорожание семян», – отметил парламентарий.

В целом рост цен на семена не должен существенно влиять на стоимость продукции, которая из них изготавливается добавил депутат. В качестве примера он привел хлеб – небольшой рост стоимости зерна не приводит к увеличению себестоимости хлеба. В то же время если зерно падает в цене, то хлеб не дешевеет.

«Соответственно, такой прямой корреляции не существует», – заключил депутат.

Напомним, также в России спрогнозировали рост цен на яйца к маю на 3-4% до 132-135 рублей за десяток.

Ранее экономист предрекла рост цен на импортные товары в России.