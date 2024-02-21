Перед зданием суда в Лондоне проходит акция сторонников Ассанжа

В Лондоне перед зданием Высокого суда в Лондоне проходит акция протеста сторонников основателя Wikileaks Джулиана Ассанджа. Трансляцию ведет телеканал Sky News.

Отмечается, что активисты собрались у здания суда с плакатами «Освободите Ассанжа. Журналистика — не преступление», «Освободите Ассанжа, нет экстрадиции», «Не экстрадируйте Ассанжа».

В США Ассанжа приговорили к 175 годам тюрьмы. Ему предъявили 18 уголовных обвинений из-за раскрытия секретной информации.

До этого Ассанж заявил, что обратится в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в случае поражения в судах Великобритании. Об этом сообщало ТАСС со ссылкой на жену журналиста Стеллу Ассанж по итогам первого дня слушаний в Высоком суде Лондона по делу об экстрадиции Ассанжа в США.

Во вторник защита журналиста предоставила суду доказательства грозящей ему опасности, и суд услышал, что на австралийца покушались представители страны, добивающейся его экстрадиции.

Ранее «Репортеры без границ» призвали США прекратить преследование Ассанжа.