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В Армении трудовые мигранты перекрыли трассу

В Армении трудовые мигранты перекрыли трассу, протестуя против налогообложения

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Арам Нерсесян/РИА «Новости»

В Гегаркуникской области Армении местные жители, выезжающие за заработки в другие государства, перекрыли автотрассу Ереван — Мартуни. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что протестующие выступают против законодательных поправок, согласно которым, выезжающие на заработки за рубеж должны платить в бюджет Армении подоходный налог в 20%.

Один из участников митинга заявил, что гастарбайтеры уже получили уведомления о необходимости оплатить налог в бюджет. Отмечается, что полиция в действия участников акции не вмешивается. С протестующими провел встречу губернатор Гегаркуникской области Карен Саркисян. Уточняется, что большинство протестующих мигрантов ездят на заработки в РФ.

20 февраля сообщалось, что в Ереване на площади Свободы в 36-ю годовщину начала карабахского движения прошел митинг с требованием отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна. Участники акции протеста заявили на митинге, что не позволят «азербайджано-турецкому режиму разрушить» государственность Армении.

Ранее МИД Армении передал ноту протеста послу России после эфира о Пашиняне на «Первом канале».

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