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Омич облил экс-супругу бензином, поджег и получил 14 лет колонии

В Омской области мужчина, который поджег бывшую жену, получил 14 лет колонии

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В Омской области суд вынес приговор мужчине, который поджег свою бывшую жену. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на старшего помощника прокурора региона Татьяну Булихову.

Мужчину признали виновным и приговорили к 14 годам лишения свободы, которые он проведет в колонии строгого режима. Помимо этого, его обязали выплатить семье женщины 1,6 миллиона рублей.

Инцидент произошел в селе Цветнополье. По версии следствия, у пьяного мужчины возник конфликт с экс-супругой после того, как она вернулась домой поздно.

После ссоры фигурант дела облил ее бензином и поджег. Женщина легла в емкость с водой, но там россиянин снова напал на нее. Бывшая жена смогла вырваться и позвать на помощь. Пострадавшую госпитализировали с обширными ожогами разной степени.

По версии следствия, причиной произошедшего стала ревность.

Ранее в Татарстане ревнивый пенсионер облил супругу бензином и попытался поджечь.

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