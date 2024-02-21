Многие украинцы перестали считать Польшу дружественной страной

Число украинцев, считающих Польшу дружественной страной, значительно сократилось. Об этом свидетельствуют данные опроса украинской социологической группы «Рейтинг».

Сообщается, что людей, считающих Польшу однозначно дружественной страной, снизилось с 79% до 33%.

По данным исследования, за год с 94% до 79% также сократилось и число украинцев, считающих Польшу в целом дружественной.

Украинцы стали хуже относиться к США и Турции. Ранее однозначно дружественной Турцию считали 40% опрошенных, на данный момент — 30%. Если к США однозначно положительно относились 61% опрошенных, то после замедления процессе выделения Киеву новой помощи, их число сократилось до 35%. Теперь респонденты выбирают вариант «скорее дружественная».

До этого сообщалось, что польские фермеры 20 февраля хотят полностью заблокировать границу с Украиной. Организаторы протестов заявили, что будут заблокированы не только пограничные переходы, но и узлы связи и подъездные пути к перевалочным железнодорожным станциям и морским портам.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал издевательством ситуацию на границе его страны с Польшей.

Ранее польский чиновник выдвинул Украине ультиматум по ситуации на границе.