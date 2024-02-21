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Многие украинцы перестали считать Польшу дружественной страной

Опрос «Рейтинга»: число украинцев, считающих Польшу дружественной страной, сократилось

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Shutterstock

Число украинцев, считающих Польшу дружественной страной, значительно сократилось. Об этом свидетельствуют данные опроса украинской социологической группы «Рейтинг».

Сообщается, что людей, считающих Польшу однозначно дружественной страной, снизилось с 79% до 33%.

По данным исследования, за год с 94% до 79% также сократилось и число украинцев, считающих Польшу в целом дружественной.

Украинцы стали хуже относиться к США и Турции. Ранее однозначно дружественной Турцию считали 40% опрошенных, на данный момент — 30%. Если к США однозначно положительно относились 61% опрошенных, то после замедления процессе выделения Киеву новой помощи, их число сократилось до 35%. Теперь респонденты выбирают вариант «скорее дружественная».

До этого сообщалось, что польские фермеры 20 февраля хотят полностью заблокировать границу с Украиной. Организаторы протестов заявили, что будут заблокированы не только пограничные переходы, но и узлы связи и подъездные пути к перевалочным железнодорожным станциям и морским портам.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал издевательством ситуацию на границе его страны с Польшей.

Ранее польский чиновник выдвинул Украине ультиматум по ситуации на границе.

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