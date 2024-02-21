Женщина не знала о беременности и родила в туалете на работе

Мать двоих детей из Огайо не подозревала о своей беременности в течение девяти месяцев и родила ребенка в туалете на работе. Об этом сообщает Fox8.

Американка Кейтлин Бек-Барат не знала о своей беременности, женщина не испытывала токсикоза, не набирала вес. В один из дней она отправилась на работу в сетевой супермаркет.

К вечеру женщина почувствовала боль в животе и пошла в туалет, где спустя несколько минут родила ребенка. Коллеги продавца немедленно вызвали скорую помощь, мать и младенца доставили в больницу, мальчик появился на свет абсолютно здоровым.

Ранее пассажирка родила на борту самолета, готовящегося к взлету.