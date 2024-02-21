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Двухлетней сироте, оставленной одной в палате уральской больницы, выделили няню

В больнице Копейска двухлетней сироте, которая жила одна в палате, выделили няню

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Подслушано Копейск/VK

У двухлетней сироты, которая находится в больнице поселка Потанино (Копейск, Челябинская область), появится няня. Об этом сообщает URA.ru со ссылкой на пресс-службу министерства социальных отношений региона.

«Считаем ситуацию недопустимой. В настоящее время к ребенку направлен сопровождающий, который будет круглосуточно находиться рядом с девочкой», — прокомментировали в ведомстве случай с девочкой.

Там отметили, что присмотр и уход за ребенком будет осуществлять один из медицинских работников и подчеркнули, что детей до четырех лет, оставшихся без попечения родителей, в стационаре обязан сопровождать медик.

Ситуацией с девочкой заинтересовались и в областной прокуратуре. В пресс-службе ведомства заявили, что проверят соблюдение прав несовершеннолетней после сообщения родителей других маленьких пациентов о том, что двухлетняя сирота находится целый день одна в палате без присмотра.

Ранее на Урале возбудили дело на мать мальчиков, избивших на ее глазах девочку-сироту.

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