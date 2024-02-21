В Сочи покупатели попытались ограбить магазин и угрожали продавцу ножом

В Хостинском районе Краснодарского края сотрудники ДПС задержали двух мужчин, которые попытались совершит кражу в магазине и угрожали продавцу. Об этом сообщает ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Инцидент произошел 20 февраля в одном из продуктовых магазинов в Сочи, наряд полиции вызвали сотрудники торговой точки. Выяснилось, что в торговый зал зашли двое мужчин и попытались украсть продукты, продавцы заметили кражу, в ходе конфликта один из покупателей достал нож и начал угрожать им.

Сотрудники полиции задержали двух туристов 42 и 30 лет, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее полиция поймала школьников, ограбивших магазин и избивших продавца.