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В Сочи покупатели попытались ограбить магазин и угрожали продавцу ножом

В Сочи задержаны двое приезжих, угрожавших продавцу магазина ножом

В Хостинском районе Краснодарского края сотрудники ДПС задержали двух мужчин, которые попытались совершит кражу в магазине и угрожали продавцу. Об этом сообщает ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Инцидент произошел 20 февраля в одном из продуктовых магазинов в Сочи, наряд полиции вызвали сотрудники торговой точки. Выяснилось, что в торговый зал зашли двое мужчин и попытались украсть продукты, продавцы заметили кражу, в ходе конфликта один из покупателей достал нож и начал угрожать им.

Сотрудники полиции задержали двух туристов 42 и 30 лет, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее полиция поймала школьников, ограбивших магазин и избивших продавца.

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