Пожилая лыжница оказалась в коме после падения с кресельного подъемника

Пенсионерку ввели в искусственную кому после ее падения с подъемника на французском горнолыжном курорте Орсьер. Об этом сообщает La Depeche.

Как уточняется, 71-летняя француженка, страдающая рассеянным склерозом, приехала покататься на горных лыжах и дважды упала с кресельного подъемника. Ее состояние быстро ухудшилось, после чего пострадавшая была введена в искусственную кому. Врачи не смогли помочь пожилой пациентке.

Известно, что женщина садилась на подъемник при помощи двух волонтеров. После первого падения сотрудники курорта немедленно остановили его и помогли пострадавшей. Оказавшись на вершине горы, лыжница пережила второе падение. В конце дня она сообщила, что ее мучают сильные головные боли.

Полиция уже начала расследование в связи с несчастным случаем. Вскрытие еще не было проведено, но, по предварительным данным, курорт не несет ответственности за произошедшее.

Ранее два лыжника попали под лавину во французских Альпах.