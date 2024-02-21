В Подмосковье жители сообщили о звуке взрыва в закрытом городе

В закрытом городе Краснознаменске на юго-западе Московской области местные жители сообщили о звуке взрыва. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

«Два хлопка услышали жители подмосковного Краснознаменска около 13 часов дня», — говорится в сообщении.

Очевидцы сообщают, что от взрыва задрожали окна в жилых домах.

Предполагается, что это может быть связано с ударной волной от перехода самолета на сверхзвук.

До этого сообщалось, что звуки взрыва, которые услышали жители Ростова-на-Дону и пригородов 16 февраля, не связаны с работой ПВО. Об этом заявили «Газете.Ru» в пресс-службе правительства региона. 16 февраля издание «161.Ru» сообщило о звуках взрыва в Ростове-на-Дону. Местные жители рассказали, что грохот был слышен в разных районах города, а также в соседних городах: в Шахтах, Батайске и Волгодонске. Из-за громкого звука в домах задрожали окна, сами здания также трясло.

Ранее губернатор отреагировал на сообщения о звуках взрывов в Ростове-на-Дону.