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Над российской колонией обезвредили дрон

Дрон обезвредили в небе над ИК-12 в Нижегородской области

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ГУФСИН России по Нижегородской области

Над колонией в Нижегородской области обезвредили дрон. Об это сообщили в пресс-службе ГУФСИН России по Нижегородской области.

Инцидент произошел в ИК-12 в Тоншаевском районе. Один из сотрудников исправительного учреждения, проводя обход, заметил на режимной территории неизвестный автомобиль, в котором сидели двое мужчин и управляли с пульта квадрокоптером.

Сотрудник задержал злоумышленников, изъял пульт управления беспилотником и удерживал нарушителей до прибытия оперативной группы учреждения. После этого был проведен обыск автомобиля.

«Обнаружен беспилотный летательный аппарат, комплектующие к нему, сверток из полиэтилена, в котором находились два зарядных устройства и порошкообразное вещество белого цвета», — говорится в сообщении.

Правонарушителей доставили в отдел полиции для принятия процессуального решения по факту инцидента.

До этого руководитель по развитию бизнеса Kaspersky Antidrone в «Лаборатории Касперского» Владимир Клешнин рассказал, как злоумышленники модифицируют стандартные квадрокоптеры, чтобы они незаметно проникали на территории тюрем и доставляли туда различные запрещенные предметы.

Ранее в Краснодарском крае обнаружили украинский дрон.

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