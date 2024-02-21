Лукашенко посетит церемонию открытия «Игр Будущего» в Казани

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прилетел в Казань на церемонию открытия «Игр будущего». Об этом сообщил близкий к пресс-службе главы государства Telegram-канал «Пул первого».

По данным канала, глава государства посетит мероприятие по приглашению российского коллеги Владимира Путина.

Фиджитал-турнир «Игры Будущего» пройдет в Казани с 21 февраля по 3 марта. Спортивная программа «Игр будущего» включает соревнования в 21 инновационной дисциплине, которые будут проводиться на десяти спортивных объектах в Казани и Сочи. Так, в столице зимних Олимпийских игр 2014 года пройдет турнир G-Drive фиджитал-гонки, где спортсмены должны показать лучшее время как на виртуальном треке, так и на реальной гоночной трассе. Победу одержит команда, которая быстрее всех завершит гоночную эстафету.

«Игры Будущего» соберут около 2 тыс. спортсменов. 277 команд из 107 стран уже подтвердили свое участие. По прогнозам организаторов количество просмотров трансляций игр на стриминговых площадках превысит 3 млрд.

Ранее сообщалось, что Армения отказалась от участия в «Играх Будущего».