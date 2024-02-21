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Рабочие нашли в мусоре фальшивые деньги и попали под следствие

В Орловской области 13 рабочих попали под следствие из-за найденных денег

В Орловской области сотрудники полиции задержали 13 местных жителей по подозрению в сбыте фальшивых денег. Об этом в Telegram-канале сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

По данным следствия, все подозреваемые работали вахтовым методом на мусоросортировочной станции в Москве, рабочие нашли в отходах пятитысячные купюры и забрали их себе. Приехав в Орловскую область, мужчины раздали фальшивки друзьям, знакомым и родственникам, которые попытались оплатить ими товары и услуги.

В результате оперативно-разыскных мероприятий полицейские задержали 13 подозреваемых, у них изъято более тысячи поддельных денежных купюр номиналом пять тысяч рублей на общую сумму 6,5 миллиона рублей. Возбуждено более 20 уголовных дел, фигуранты заключены под стражу.

«Выясняется, где были изготовлены фальшивые деньги и каким образом они оказались на мусоросортировочном заводе», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Ранее россиянина осудили на 3,5 года колонии за изготовление 25 млн рублей фальшивых денег.

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