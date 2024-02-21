Путин наградил военнослужащих ВКС России

Президент России Владимир Путин вручил государственные награды военнослужащим Воздушно-космических сил (ВКС) России. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Церемония прошла на аэродроме Чкаловский. Вместе с Путиным в мероприятии участвовал министр обороны Сергей Шойгу. Президент приветствовал бойцов и выступил с краткой поздравительной речью, после чего приступил к награждению.

Награды от президента получили Главный центр боевой подготовки ВКС, бригада армейской авиации, отдельный вертолетный полк. Награжденные подразделения позже показали знамена и прошли с ними торжественным маршем.

Также Путин передал командованию ВКС список иконы «Спас Нерукотворный». Как отметили в Кремле, икону поместят в главный храм ВКС — храм Вознесения Господня за Серпуховскими воротами.

До этого Путин присвоил звание генерал-полковника первому замначальника Главного оперативного управления (ГОУ) Генштаба Вооруженных сил (ВС) России Виктору Познихиру.

Ранее Рамзан Кадыров сообщил о вручении Владимиру Путину ордена имени своего отца.